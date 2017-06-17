الخطيب يجول في عكار مطّلعاً على ميزاتها البيئية وعلى احتياجاتها

يلتقي الخطيب العديد من الاتحادات البلدية والفاعليات

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LBCI News Lebanon

بدأ وزير البيئة طارق الخطيب زيارته الأولى الى محافظة عكار وتشمل العديد من المناطق للاطلاع على ميزات عكار الطبيعية والبيئية والجمالية والوقوف على احتياجاتها لحل بعض المشاكل القائمة وخصوصا على صعيد الغابات والانهر ومكبات النفايات.



ويلتقي الخطيب العديد من الاتحادات البلدية والفاعليات للوقوف على مختلف المشاكل التي تعانيها المنطقة على هذا الصعيد البيئي والحلول المقترحة منهم.

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