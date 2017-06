إنتحار "النمس" في باب الحارة.. هل مات فعلاً أو مجرد حلم؟

يمكن بحلقة اليوم بموت النمس الجواب بحلقة اليوم يلي عم يسألني اذا كان حلم ، فجوابي لاء مو حلم #باب_الحارة_الجزء_التاسع #النمس #الواوي #باب_الحارة_9 #باب_الحارة #كواليس #دراما #اشتقنا #دراما_سورية #الشام #سوريا #البيئة_الشامية #نجوم_الدراما #مبدعي_الدراما #مصطفى_الخاني #mustafa_alkhani #syrian_celebrities #celebrity #actor #arab_star #syrian_actor #mbc1 #mbc #ldc #stars_syria #Mustafa_Alkhani

A post shared by Mustafa Alkhani مصطفى الخاني (@mustafa_alkhani) on Jun 16, 2017 at 1:03am PDT