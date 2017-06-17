إنتحار "النمس" في باب الحارة.. هل مات فعلاً أو مجرد حلم؟

هل مات النمس فعلاً؟

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LBCI News Lebanon

تفاعل الجمهور العربي بشكلٍ كثيف مع أحداث الحلقة الفائتة من مسلسل البيئة الشامية "باب الحارة" بجزئه التاسع والّذي شهد مفاجأةً غير مُتوقّعة.

فضمن أحداث حلقة الأمس من "باب الحارة"، أقدم النمس على تعليق المشنقة والإنتحار وحين حاولوا مساعدته ارتطم رأسه بالحائط. وسرعان ما اشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي بتعليقات الناشطين الّذين تأثروا بوفاة النمس في حين شكك آخرون أنه قد يكون مجرّد حلم أو كابوس.

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بدوره، علّق الممثل السوري مصطفى الخاني الّذي يجسّد شخصية النمس قائلاً "يلي عم يسألني اذا كان حلم ، فجوابي لاء مو حلم"، وذلك تعليقاً على صورة نشرها على إنستغرام كُتب عليها "هل سيموت النمس؟". كما نشر صورا من مشهد إنتحار النمس وكتب "الله يطول بعمركم وعمر كل حبايبكم".