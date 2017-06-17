ريفي: لإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة إنتقالية

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LBCI News Lebanon

وصف النائب محمد الصفدي قانون الانتخاب الجديد بالمسخ خلال جولته في خان العسكر في طرابلس برفقة وزير العدل الاسبق اشرف ريفي.

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من جهته، طالب ريفي بإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة إنتقالية تشرف على الإنتخابات النيابية دون أن يكون فيها أي مرشح، حفاظاً على الحيادية والإستقلالية وحفظاً على الموضوعية.

وقال ريفي: "هناك أمور تطويرية وتحسينية لم تُلحظ في القانون الإنتخابي الجديد مثل الهيئة الوطنية للإشراف على الإنتخابات فما زالت وزارةالداخلية هي المشرفة على هذا القانون ولا زال هناك أناس مرشحون ومشرفون على العملية الإنتخابية".

واكد انه مع النسبية كمبدأ ولكن "الصيغة التي طُرحت تُمكِّن الدويلة من أن تضع يدها على مجلس النواب آخر المعاقل المتبقية، فقُسّمت أغلب الدوائر الإنتخابية على أساس طائفي ومذهبي ".

كما ان القانون الجديد، لم يلحظ بحسب ريفي مواضيع مثل تخفيض سن الإقتراع إلى ١٨ سنة.

ودعا ريفي اللبنانيين الى خوض معركة التغيير ببرنامج وطني إصلاحي وسيادي "رغم تفخيخ القانون".