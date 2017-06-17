الراعي: نهنىء السلطة على إنجاز القانون الجديد الذي جنب البلاد خطر أزمة سياسية

ندعو الجماعة السياسية لتحافظ على الديموقراطية

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LBCI News Lebanon

هنأ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي السلطة السياسية على إنجاز قانون الانتخاب الجديد "الذي جنب البلاد خطر أزمة سياسية كانت ستكون لها تداعيات وخيمة على كل قطاعات الشأن الوطني."



الراعي وفي ختام سينودس أساقفة الكنيسة المارونية، دعا السلطة السياسية لتمارس الديموقراطية بنوع خاص، في تعاطيها مع الشعب، وقال:"ندعو الجماعة السياسية عندنا لتحافظ على الديموقراطية، بمفهومها الأصيل، التي تميز لبنان عن محيطه، ولتمارسها في داخل المجلس النيابي والحكومة والوزارات والإدارات كافة، عبر سماع صوت الآخر المختلف".