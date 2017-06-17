خبر هام لمحبي السباحة...

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مع بدء موسم السباحة ترتفع نسبة حالات الغرق التي يتعرض لها المواطنون والمقيمون والنازحون ولا سيما الأطفال، في أثناء ممارسة رياضة السباحة في المسابح أو البحر، أو في خلال تواجدهم على ضفاف مجاري الأنهار وبرك الري الزراعية.لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، توخي الحذر أثناء السباحة والعمل بالنصائح والإرشادات التالية:- عدم السباحة في الانهار وبرك الري الزراعية.- عدم القفز في الماء من أماكن مرتفعة (الشك).- عدم السباحة في أثناء وجود تيارات هوائية قوية.- ممارسة السباحة في ضمن حدود القدرة.- عدم ترك الطفل يسبح أو يلعب بالمياه بمفرده ومن دون مراقبة.- يجب على الأولاد أن يكونوا دائما برفقة أشخاص راشدين.- عدم السباحة مباشرةً بعد تناول الطعام.- منع الاولاد من الركض حول أحواض السباحة والقفز في الجهة العميقة منها.- عدم إستعمال العوامات الهوائية من قبل الأطفال في مياه عميقة خوفا من تعرضهم للإنجراف بالتيار.- إرتداء السترة المخصصة للسباحة وبخاصة الذين لا يحسنونها ولا سيما الأطفال، وفي اثناء قيادة الـ"JET SKI".- عدم تناول الكحول والنزول الى المياه للسباحة أو القيام بأي رياضة اخرى: غطس، ركوب الزوارق، قيادة الـ"JET SKI".- اختيار مكان السباحة حيث يتواجد رجال الإنقاذ وعلى مسافة تسمح لهم برؤيتك.- عدم السباحة منفردا، ولا سيما اذا كنت تعاني من حالة مرضية مثل الصرع، الربو، السكري أو مرض القلب، فحاول أن تسبح برفقة صديق، أو أبلغ عامل الإنقاذ حتى يكون جاهزا في حال حدوث طارئ.- النزول الى الماء نزولا تدريجيا كي لا يؤدي الإصطدام بالمياه إلى الإصابة بصدمة عصبية.- تجنب ارتداء ملابس غير مناسبة للسباحة وذلك لأسباب السلامة والصحة العامة، ولاسيما عدم السباحة باللباس الكامل.- اذا صودف أن شاهدت شخصا يعاني مشكلة، فاطلب المساعدة فورا.- استمع لعامل الإنقاذ، وتذكر ان لحظة تصرف طائش قد تودي بحياتك.