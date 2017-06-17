فيديو حصد أكثر من 300 ألف مشاهدة... ابنة 12 عاماً تتعرّض للضرب الشديد!

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ضجّ موقع فيسبوك بلقطات صادمة أظهرت فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً وهي تتعرّض لاعتداء شرس.وبحسب اللقطات، تظهر الضحية في لوتون- إسكس وهي تتعرّض للضرب على يد فتاة أخرى يُقال إنها تبلغ من العمر 14 عاماً، والتي تتلقى تشجيعات عدة من قبل شخص آخر خلف الكاميرا يمكن سماع صوته بالشريط.ويُشار هنا الى أن هذه الحادثة وقعت في منطقة Epping Forest district في اسكس، ما بين الساعة 5 و 6 مساء يوم الثلاثاء الماضي.وقد انتشرت هذه اللقطات بشكل كبير جداً على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حصدت أكثر من 300 مشاهدة، كما أعيد نشرها آلاف المرات.لمشاهدة الفيديو اضغطوا