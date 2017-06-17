شجّعت حبيبها على الانتحار... اليكم تفاصيل هذه القصة الصادمة!

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أدينت شابة أميركية تبلغ من العمر الآن 20 عاماً بتهمة "القتل عن غير عمد" بعدما بعثت برسائل نصية لحبيبها شجّعته من خلالها على قتل نفسه.وقامت الشابة ميشيل كارتر، التي كانت تبلغ 17 عاماً عند وقوع الحادثة، بقتل حبيبها كونراد روي الثالث، عن طريق رسائل ومكالمات هاتفية دفعته لإنهاء حياته عندما كان يعاني من الاكتئاب والأفكار الانتحارية في تموز العام 2014.ومع انتهاء المحاكمة في هذه القضية، قال قاضي ماساتشوستس لورانس مونيز إنه تمّ تثبيت أن سلوك كارتر تسبب بوفاة روي. وقد أ​فرج عن كارتر بكفالة مادية إلا أن الحكم سيصدر في 3 آب المقبل.ويذكر أنه كان قد عثر على الشاب جثة في شاحنته في موقف سيارات في أحد المتاجر، بعدما توفي نتيجة تسممه بأول أكسيد الكربون.