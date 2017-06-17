استئناف المحادثات السورية بجنيف في 10 تموز

دي ميستورا يعلن انه سيعقد جولة جديدة من المحادثات السورية في جنيف

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LBCI News Lebanon

أعلن مبعوث الامم المتحدة الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا ان الجولة السابعة من محادثات السلام السورية التي تجري في جنيف تحت رعاية الامم المتحدة ستبدأ في 10 تموز.

كما أكد دي ميستورا ان جولتين اخريين ستجريان في اب وايلول.

ولفت الى ان اجتماعات الخبراء المكلفين الشؤون القضائية والدستورية ستتواصل في موازاة محادثات السلام.

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ودعا دي ميستورا في هذا الاطار "الجهات المشاركة الى الاستعداد جديا لهذه الجولة".

روسيا تأمل في إجراء محادثات سورية في آستانة في 4 و5 تموز

اعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف إن موسكو تأمل في عقد اجتماع بين الأطراف المشاركة في المحادثات السورية في آستانة عاصمة قازاخستان في الرابع والخامس من تموز.