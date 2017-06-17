استئناف المحادثات السورية بجنيف في 10 تموز

أعلن مبعوث الامم المتحدة الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا ان الجولة السابعة من محادثات السلام السورية التي تجري في جنيف تحت رعاية الامم المتحدة ستبدأ في 10 تموز.
كما أكد دي ميستورا ان جولتين اخريين ستجريان في اب وايلول.
ولفت الى ان اجتماعات الخبراء المكلفين الشؤون القضائية والدستورية ستتواصل في موازاة محادثات السلام.
ودعا دي ميستورا في هذا الاطار "الجهات المشاركة الى الاستعداد جديا لهذه الجولة".
روسيا تأمل في إجراء محادثات سورية في آستانة في 4 و5 تموز
اعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف إن موسكو تأمل في عقد اجتماع بين الأطراف المشاركة في المحادثات السورية في آستانة عاصمة قازاخستان في الرابع والخامس من تموز.