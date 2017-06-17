"طلعت ريحتكم": للجوء الى كاميرات المراقبة ليشاهد الجميع من اعتدى على من

بعد الضرب والركل الذي تعرض له عدد من الناشطين في ساحة رياض الصلح بالتزامن مع اقرار قانون الانتخاب، عقد ناشطو حملة طلعت ريحتكم مؤتمرا صحافيا لتوضيح هذا الموضوع .
ودعت الحملة للجوء الى كاميرات المراقبة في باحة المجلس ليشاهد الجميع من اعتدى على من.
ووصفت الحملة التمديد بغير الدستوري، مؤكدة ان اجراء الانتخابات ليس بحاجة لمجلس نيابي.
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