"طلعت ريحتكم": للجوء الى كاميرات المراقبة ليشاهد الجميع من اعتدى على من

"طلعت ريحتكم" تدعو إلى المواجهة في صناديق الاقتراع

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LBCI News Lebanon

بعد الضرب والركل الذي تعرض له عدد من الناشطين في ساحة رياض الصلح بالتزامن مع اقرار قانون الانتخاب، عقد ناشطو حملة طلعت ريحتكم مؤتمرا صحافيا لتوضيح هذا الموضوع .

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ودعت الحملة للجوء الى كاميرات المراقبة في باحة المجلس ليشاهد الجميع من اعتدى على من.

ووصفت الحملة التمديد بغير الدستوري، مؤكدة ان اجراء الانتخابات ليس بحاجة لمجلس نيابي.