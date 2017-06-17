فيديو لشبل يتبوّل على وجه عارضة أزياء روسية ينال أكثر من 750 ألف مشاهدة!

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Simba 🦁 A post shared by Sveta Bilyalova (@svetabily) on Jun 14, 2017 at 2:49am PDT

تبّول صغير أسد، شبل، على وجه عارضة أزياء روسية عندما كانت تحاول أن تؤدي مشهد Circle of Life من فيلم الرسوم المتحركة الأميركيThe Lion King .وقد نشرت سفيتا بيليالوفا اللقطات التي وثّقت هذه الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي وأرفقتها بتعليق:" سيمبا"، إلا أن رواد الانترنت تساءلوا عما إذا كان هذا المشهد المضحك مقصوداً.وبحسب اللقطات، فقد ظهرت سفيتا في البداية وهي تلعب مع الشبل من ثمّ رفعته الى الأعلى، عندها تبوّل على وجهها.ويذكر أن هذا الفيديو لاقى انتشاراً واسعاً على الانترنت، إذ لاقى أكثر من 750 ألف مشاهدة.