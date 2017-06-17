فيديو يحبس الأنفاس...مغامر يقوم بتحدٍ خطير!

قام مغامر روسي، يبلغ من العمر 25 عاماً، بتحدٍ خطير على حافة ناطحة سحاب ​معرضا حياته لخطر كبير.

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وبحسب الفيديو الذي التقطه أوليج شيرستياشينكو، الذي يسمي نفسه أوليغ الكريكيت، بطريقة السيلفي، فقد ظهر وهو يركب لوح الـhoverboard ويقوم ببعض "الشقلبات" ويلعب كرة السلة على حافة المبنى الشاهق في هونغ كونغ.والملفت هو أن هذا الشاب أصبح نجماً على الانترنت في بلده روسيا بعد تنفيذه لتحدٍ خطير جداً إسمه death-defying.يذكر أن هذا الفيديو حصل على نحو مليون مشاهدة منذ ان تمّ نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.