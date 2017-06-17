كريستيانو رونالدو...محتال؟

اعلن مكتب النيابة العامة في مدريد عن إتهام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالتهرب الضريبي بمبلغ قيمته 14,8 مليون يورو.

وذكر المكتب أن رونالدو إتُهم بأربع جرائم ضد الخزانة العامة والتي تنطوي على غش ضريبي.

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من جهته أوضح ريال مدريد في بيان أن النجم البرتغالي ومنذ قدومه الى الفريق عام 2009 قد أبدى دائماً إرادة واضحة للوفاء بجميع إلتزاماته الضريبيّة، وإن الادارة مقتنعة ببراءة رونالدو حسبما ذكر بيان النادي الملكي.