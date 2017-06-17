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17 حزيران 2017
17/06/2017 10:00:17
نائب وزير الخارجية الروسي: نأمل في إجراء المحادثات السورية في آستانة في الرابع والخامس من تموز
نائب وزير الخارجية الروسي: نأمل في إجراء المحادثات السورية في آستانة في الرابع والخامس من تموز
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LBCI News Lebanon
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