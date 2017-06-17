بالصور - بعد إنتقادها لطريقة تعاطيها مع كارثة برج لندن... ماي تلتقي مجموعة من الضحايا والمتطوعين

ماي ترأست هذا الصباح اجتماعا للحكومة ايضا...

Lebanon, news ,lbci ,أخبار تيريزا ماي, برج لندن, بريطانيا,لندن,ماي ترأست هذا الصباح اجتماعا للحكومة ايضا...

LBCI News Lebanon

التقت اليوم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في مكتبها في "10 داونينغ ستريت" عددا من الناجين من حريق برج "غرينفل تاور"، كما أعلن متحدث باسم الحكومة.

واوضح المصدر أن ماي، التي واجهت انتقادات اثر طريقة تعاطيها مع الكارثة التي وقعت الأربعاء 14 حزيران، التي تسببت بمقتل أكثر من 30 شخصا، التقت مجموعة تمثل الضحايا والمتطوعين وقادة المجتمع.

الإعلان

وكانت قد ترأست ماي هذا الصباح اجتماعا للحكومة لضمان القيام بكل ما يمكن القيام به لدعم المتضررين من مأساة غرينفل.

وتعرضت ماي لانتقادات اثر تجنبها لقاء السكان المحليين عندما زارت الخميس منطقة البرج المتفحم المكون من 24 طابقا. وعندما عاودت زيارة المكان الجمعة، هتف محتجون ضدها "العار" و"جبانة".

وحاولت الشرطة إبعاد الحشود فيما استقلت سيارتها للمغادرة من كنيسة محلية حيث كانت التقت ناجين وسكان ومتطوعين.