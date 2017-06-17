هجوم جديد بسيارة على مركز حدودي بين المغرب واسبانيا

وصلت السيارة بصورة طبيعية الى المركز الحدودي...

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LBCI News Lebanon

اقتحمت سيارة يستقلها خمسة مهاجرين افارقة مركزا حدوديا اليوم السبت بين المغرب وجيب مليلية الاسباني، ودهست عناصره في ثاني هجوم خلال يومين، كما اعلنت المديرية.

وكانت سيارة اخرى اقتحمت ايضا مركزا حدوديا الجمعة، وعلى متنها تسعة مهاجرين افارقة، واصابت اثنين من عناصر الامن بجروح طفيفة.

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ولم تستخدم طريقة الدهس بسيارة لاقتحام بوابة اوروبا منذ سنوات، ثم استخدمت مجددا في اذار، ثم في اليومين الاخيرين.

وهذه المرة، وصلت السيارة بصورة طبيعية الى المركز الحدودي، ثم زادت من سرعتها وانحرفت فجأة الى ممر مجاور، فألحقت اضرارا بحاجز وارغمت عناصر الشرطة على الابتعاد حتى لا يتعرضوا للدهس.

ولدى وصوله الى الجيب، حاول السائق المغربي الفرار، لكن الشرطة قبضت عليه، فيما عثر عناصرها على خمسة مهاجرين، كان اثنان منهم في صندوق السيارة، وواحد مختبئا في المقعد الخلفي. واثنان منهم قاصران.