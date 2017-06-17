توقيف صحافيين في قناة تركية بصورة موقتة في السعودية

لم تعط السلطات السعودية اي معلومات حول دوافع توقيف الصحافيين...

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LBCI News Lebanon

أوقفت السلطات السعودية صحافيين باكستانيين يعملان لحساب قناة "تي ار تي وورلد" التركية الحكومية الناطقة بالانكليزية، كانا يغطيان زيارة لوزير خارجية تركيا الى البلاد قبل أن تفرج عنهما بعد عشر ساعات، بحسب ما أفادت صحف تركية اليوم السبت.

وكان وزير الخارجية التركي محمد تشاوش أوغلو أجرى محادثات في وقت متأخر الجمعة مع الملك سلمان في مكة المكرمة في اطار مساعيه الرامية لحل الازمة بين قطر حليفة تركيا ودول عربية اخرى على رأسها السعودية.

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وأوقفت السلطات السعودية الصحافيين حسن عبد الله والمصور نهاد يايمن اللذين كانا يغطيان المحادثات في الفندق الذي كانا ينزلان فيه لكنها افرجت عنهما بعد تدخل شخصي من تشاوش اوغلو لدى العاهل السعودي، بحسب ما اوردت صحيفة "حرييت".

ولم تعط السلطات السعودية اي معلومات حول دوافع توقيف الصحافيين وما اذا كان مرتبطا بتغطيتهما في السعودية.

وقطعت السعودية والامارات ومصر ودول عربية أخرى في الخامس من حزيران علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر بتهمة "دعم منظمات متطرفة"، الامر الذي رفضته الدوحة بشدة.

وتضع أزمة الخليج تركيا في موقف حساس لان أنقرة تعتبر الدوحة أبرز حليف لها في الخليج لكنها تسعى أيضا الى توثيق علاقاتها بالسعودية.