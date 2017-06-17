مأساة حريق برج لندن... تحط رحالها في المغرب

سبعة مغاربة على الارجح بين ضحايا الحريق في البرج السكني في لندن

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LBCI News Lebanon

أعلنت وزارة الخارجية المغربية انه تم التعرف على هويات ستة على الأقل من رعاياها هم بين ضحايا الحريق الذي التهم برج "غرينفل" السكني في لندن وأسفر عن عشرات القتلى والمفقودين.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة السبت أنه على اثر تحديد الهويات رسميا "لستة مواطنين مغاربة توفوا في الحريق الدامي الذي دمر برج غرينفل بلندن، ليلة 13 -14 حزيران، أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعليماته السامية إلى السلطات المغربية المعنية للتكفل بمصاريف نقل الجثامين وتقديم كل المساعدة والدعم اللازمين لأسر الضحايا".

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وكانت الوزارة رجحت في وقت سابق وجود سبعة مغاربة في عداد قتلى الحريق، مضيفة أن المصالح الدبلوماسية والقنصلية للمملكة المغربية بلندن ستقوم من السبت "بتنسيق مع السلطات البريطانية، بالإجراءات اللازمة لتحديد هوية الضحايا".

وكانت قد تناقلت وسائل الإعلام المغربية السبت خبر مقتل عائلة وهابي المغربية، المكونة من خمسة أشخاص هم الوالدان وابناؤهم الثلاثة البالغون ثمانية و15 و21 عاما.

وكان يقيم نحو 600 شخص في البرج المؤلف من 120 شقة، بحسب وسائل إعلام بريطانية.