بالفيديو - داعش ينهزم

على وقع استمرار معارك الكر والفر، بين الجيش السوري وحلفائه وبين تنظيم الدولة الاسلامية على اكثر من جبهة في سوريا والتنظيم يخسر المزيد من المحاور.
على محور تدمر المشتعل منذ مدة طويلة، تظهر الفيديوهات التالية سيطرة الجيش وحلفائه على مساحات ومراكز ومواقع للتنظيم وما خلف من معدات وادوات طبابة واسلحة وآليات في حقل ارك في ريف تدمر.
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