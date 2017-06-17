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17 حزيران 2017
17/06/2017 12:55:36
واشنطن ترحب بوقف إطلاق النار في جنوب سوريا وتدعو الحكومة السورية للوفاء بالالتزامات المحددة
واشنطن ترحب بوقف إطلاق النار في جنوب سوريا وتدعو الحكومة السورية للوفاء بالالتزامات المحددة
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LBCI News Lebanon
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