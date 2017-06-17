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17 حزيران 2017
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واشنطن ترحب بوقف إطلاق النار في جنوب سوريا وتدعو الحكومة السورية للوفاء بالالتزامات المحددة

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واشنطن ترحب بوقف إطلاق النار في جنوب سوريا وتدعو الحكومة السورية للوفاء بالالتزامات المحددة
 
 
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