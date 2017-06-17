موسكو تعلن انها قتلت قائدين آخرين من داعش في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية انها قتلت قائدين ميدانيين آخرين لتنظيم داعش، هما أبو عمر البلجيكي وأبو ياسين المصري، في ضربات جوية قرب مدينة دير الزور في شرق سوريا.

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وجاء بيان الوزارة بعد يوم واحد من إعلان روسيا أنها ربما تكون قتلت زعيم تنظيم د أبو بكر البغدادي في ضربة جوية الشهر الماضي.

واشارت واشنطن إلى انها لم تتمكن من إثبات وفاة البغدادي كما شكك مسؤولون غربيون وعراقيون في ذلك.

ولفتت الوزارة إلى انها قتلت نحو 180 ارهابيا مع القائدين البلجيكي والمصري في ضربات جوية قرب دير الزور في السادس والثامن من حزيران.