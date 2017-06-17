اجتماع لرؤساء الكتل النيابية المشاركة بالحكومة الخميس برئاسة عون في بعبدا

ماذا على جدول أعمال الاجتماع؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار ميشال عون, بعبدا,لبنان,ماذا على جدول أعمال الاجتماع؟

LBCI News Lebanon

أفادت معلومات للـLBCI أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيدعو رؤساء الكتل النيابية المشاركة في الحكومة الى اجتماع الخميس المقبل في قصر بعبدا.

وبحسب المعلومات، على جدول أعمال الاجتماع مجلس الشيوخ واللامركزية الادارية.