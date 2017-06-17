أخبار محلية
17 حزيران 2017
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اجتماع لرؤساء الكتل النيابية المشاركة بالحكومة الخميس برئاسة عون في بعبدا

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اجتماع لرؤساء الكتل النيابية المشاركة بالحكومة الخميس برئاسة عون في بعبدا
أفادت معلومات للـLBCI أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيدعو رؤساء الكتل النيابية المشاركة في الحكومة الى اجتماع الخميس المقبل في قصر بعبدا.
 
وبحسب المعلومات، على جدول أعمال الاجتماع مجلس الشيوخ واللامركزية الادارية.
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