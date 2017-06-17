قتلى في عاصفة قوية تضرب تشيلي

بدأت العاصفة الخميس...

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LBCI News Lebanon

أدت عاصفة قوية ترافقت مع رياح عاتية وأمطار غزيرة اليوم السبت الى مقتل أربعة اشخاص في تشيلي، مخلفة اضرارا في المنازل وفيضانات في الشوارع فيما حرم نحو ربع مليون شخص من الكهرباء بحسب ما أعلنت الحكومة.

وبدأت العاصفة الخميس وضربت تسع مناطق في وسط وجنوب تشيلي بحسب ما اعلن مكتب الطوارىء الوطني.

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واحدثت العاصفة اضرارا في منازل حوالى ثلاثة آلاف شخص فيما حرم نحو 230 ألف شخص من الكهرباء بحسب مكتب الطوارىء.

وشهدت بعض الشوارع فيضانات السبت في العاصمة سانتياغو فيما تعطلت اشارات المرور وقطعت الكهرباء عن عدة احياء.