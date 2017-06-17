مقتل صياد إيراني بإطلاق نار من قبل خفر السواحل السعودي

ماذا جرى في الخليج؟

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LBCI News Lebanon

فتح خفر السواحل السعودي فتح النار على قارب صيد إيراني بالخليج وذلك وسط احتدام التوتر بين البلدين الخصمين، بحسب ما اعلنت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن مسؤول بوزارة الداخلية قوله "إن قاربين إيرانيين خلال عملية الصيد في مياه الخليج الفارسي قد جرفتهما أمواج البحر وتم حرف مسارهما".

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ونقلت الوكالة عن المدير العام لشؤون الحدود بوزارة الداخلية الإيرانية مجيد آقابابايي قوله "على هذا الأساس ومن دون تأييد هذا الأمر بأن القاربين الإيرانيين قد دخلا الحدود السعودية، فان خفر السواحل السعودي قام بإطلاق النار صوب القاربين الإيرانيين مما أدى إلى مقتل صياد إيراني".

وقال "إن الإجراء السعودي يتعارض مع المبادئ الإنسانية، وحتى مع افتراض دخول القاربين الإيرانيين الحدود السعودية اثر أمواج البحر فانه لم يكن مسموحا لهم بفتح النار على القاربين الإيرانيين"، لافتا الى انهم يتابعون الموضوع حتى يتم تحديد هل القاربين الإيرانيين قد دخلا الحدود السعودية أم لا.