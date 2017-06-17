بالصور - الى أين غادر ترامب وعائلته؟

عائلة ترامب تقضي أول عطلة نهاية أسبوع في كامب ديفيد

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LBCI News Lebanon

توجه الرئيس الاميركي دونالد ترامب وعائلته اليوم السبت الى كامب ديفيد لقضاء أول عطلة نهاية أسبوع في هذا المقر الرسمي لرؤساء الولايات المتحدة.

وغادر الرئيس وزوجته ميلانيا وابنهما بارون على متن المروحية "مارين وان" البيت الابيض صباحا متوجهين الى كامب ديفيد.

ومنذ تنصيبه رئيسا في 20 كانون الثاني، فضل ترامب قضاء عطل نهاية الاسبوع في واشنطن او في قصره في مارآلاغو في فلوريدا.

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وشكلت زيارات ترامب وعائلته الى فلوريدا على متن الطائرة الرئاسية "اير فورس وان" تحديا كبيرا لعناصر الامن المكلفين حمايته وتبين انها مكلفة جدا لدافعي الضرائب الاميركيين.

كما عبر العديد من سكان بالم بيتش عن انزعاجهم بسبب الاجراءات الامنية المشددة التي تواكب زيارة الرئيس.

في المقابل فان كامب ديفيد الواقع في منطقة جبلية في ولاية ماريلاند يسهل الوصول اليه وقريب على مسافة عشرين دقيقة بالمروحية. والمكان معزول ومن الاسهل ضمان أمنه.