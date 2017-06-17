فرنسا تعرض مساعدتها على بريطانيا لتحديد أسباب حريق لندن

عرضت فرنسا مساعدتها للمشاركة في عملية تحديد أسباب الحريق والعوامل التي ساهمت في امتداده في برج غرينفيل في لندن، وطلب وزير تماسك الاقاليم الفرنسي ريشار فيران أيضا "تقييما سريعا لاجراءات الوقاية من الحريق في فرنسا".
ويرجح ان امتداد الحريق الذي التهم ليل الثلاثاء الاربعاء برجا مؤلفا من 24 طابقا سببه الكسوة الخارجية التي وضعت على المبنى في اطار اعمال ترميمه.
وتأكد مقتل 30 شخصا على الاقل، فيما رجحت السلطات ان 28 آخرين كانوا في عداد المفقودين قد قضوا ايضا بحسب ما أعلنت شرطة لندن السبت.
من جانب آخر، ذكر الوزير "كل المقاولين والمالكين ومديري المباني بمطلب" احترام اجراءات السلامة بشكل دقيق الى جانب القيام بتدريبات وقاية وتوعية واجلاء لمواجهة مخاطر الحرائق.