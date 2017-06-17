فرنسا تعرض مساعدتها على بريطانيا لتحديد أسباب حريق لندن

ما هي اسباب الحريق؟

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LBCI News Lebanon

عرضت فرنسا مساعدتها للمشاركة في عملية تحديد أسباب الحريق والعوامل التي ساهمت في امتداده في برج غرينفيل في لندن، وطلب وزير تماسك الاقاليم الفرنسي ريشار فيران أيضا "تقييما سريعا لاجراءات الوقاية من الحريق في فرنسا".

ويرجح ان امتداد الحريق الذي التهم ليل الثلاثاء الاربعاء برجا مؤلفا من 24 طابقا سببه الكسوة الخارجية التي وضعت على المبنى في اطار اعمال ترميمه.

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وتأكد مقتل 30 شخصا على الاقل، فيما رجحت السلطات ان 28 آخرين كانوا في عداد المفقودين قد قضوا ايضا بحسب ما أعلنت شرطة لندن السبت.

من جانب آخر، ذكر الوزير "كل المقاولين والمالكين ومديري المباني بمطلب" احترام اجراءات السلامة بشكل دقيق الى جانب القيام بتدريبات وقاية وتوعية واجلاء لمواجهة مخاطر الحرائق.



