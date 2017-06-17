وقف محتج آخر وصاح في الحضور وانتقد العرض

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LBCI News Lebanon

عطل شخصان عرضا مسرحيا للكاتب الإنجليزي الشهير وليام شكسبير في نيويورك احتجاجا على أن البطل الذي يقوم بدور يوليوس قيصر يشبه الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ولجأ الاثنان إلى وسائل التواصل الاجتماعي اليوم السبت للدفاع عن تصرفهما.

وأثار العرض الذي يقوم فيه رجل أعمال أشقر بدور قيصر الذي اغتيل غضبا من أنصار ترامب الذين قالوا إن الربط بين الشخصية الرئيسية وترامب قد يشجع العنف السياسي. ودفع هذا الجدل اثنتان من الجهات الراعية الرئيسية إلى سحب الرعاية.

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وقالت لورا لومر وهي صحفية من منظمة إعلامية يمينية على تويتر "الليلة الماضية استعاد المحافظون المسرح وهي مؤسسة حرموا منها لفترة طويلة. لقد خسر اليسار مجالهم الآمن!".

وقال متحدث باسم شرطة نيويورك إنها ألقت القبض على لومر (24 عاما) لاقتحامها المسرح خلال العرض يوم الجمعة لكن أطلق سراحها في وقت لاحق بعد إلزامها بالحضور أمام محكمة.

ووقف محتج آخر وصاح في الحضور وانتقد العرض قائلا "إنكم تحرضون الإرهابيين".