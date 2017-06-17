اعتبر عضو كتلة المستقبل النائب نبيل دو فريج أن قانون الانتخاب يشكل خطراً على مستقبل لبنان كونه يعزز الخطاب الطائفي، وأوضح في حديث الى صحيفة "ان النظام النسبي المبني على أحزاب مختلطة من جميع الطوائف يعطي نتيجة إيجابية، لافتا الى أنه إذا كانت الأحزاب مبنية على الطائفية أو المذهبية فإن النسبية ستسمح للأقليات الطائفية وهي بمعظمها أقليات متطرفة بالدخول إلى المجلس النيابي، خصوصاً إذا ترافق ذلك مع الخطاب الطائفي وتجييش الجمهور بشعارات طائفية.