صحف اليوم
17 حزيران 2017
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تكريس حلف عون - الحريري ....والعلاقة مع جنبلاط على حالها

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تكريس حلف عون - الحريري ....والعلاقة مع جنبلاط على حالها
رأت مصادر سياسية ان التسوية الأخيرة التي حصلت في ما خص قانون الانتخاب، كرست التحالف بين رئيس الجمهورية وبين رئيس الحكومة سعد الحريري، نظراً إلى التناغم الذي حصل بينهما في العديد من المحطات الصعبة التي مرت بها عملية البحث عن القانون، بحيث بات واضحاً أنه تحالف سينسحب على الانتخابات النيابية المقبلة. 
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واعتبرت المصادر ، في حديث الى صحيفة "الحياة"، أن الخلاف بين الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، بعد الاتفاق الذي كان قائماً بين الرجلين على السراء والضراء على رغم مروره سابقاً بهزات، والذي نجم هذه المرة عن التباعد في الخيارات في قانون الانتخاب، بقي من دون علاج.
 
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