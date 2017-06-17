العثور على جثث بحارة اميركيين قبالة سواحل اليابان

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عثر على جثث "عدد" من البحارة الاميركيين الذين كان فُقد أثرهم بعد اصطدام مدمرتهم بسفينة شحن ترفع علم الفيليبين قبالة السواحل اليابانية، على ما اعلنت البحرية الاميركية في بيان الاحد، موضحة ان الجثث كانت داخل المدمرة.من جهتها افادت شبكة التلفزيون العام الياباني "ان اتش كيه" بان البحارة الاميركيين السبعة الذين فُقد اثرهم قد تم العثور عليهم قتلى جميعا.وكان خفر السواحل اليابانيون والبحرية الاميركية قد واصلوا ليل السبت عمليات البحث عن البحارة الأميركيين السبعة.وكانت طائرات ومروحيات وقوارب تجوب قبالة السواحل اليابانية المطلة على المحيط الهادئ بحثا عن البحارة الذين كانوا لا يزالون في عداد المفقودين بعد مرور عشرين ساعة على الحادث الذي ألحق أضرارا جسيمة بالمدمرة "يو اس اس فيتزجيرالد" وأوقع العديد من الجرحى من بينهم القبطان براين بنسون.