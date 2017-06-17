آلاف المتظاهرين في مدريد

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تظاهر آلاف الاشخاص في مدريد لمطالبة الحكومة الاسبانية باحترام التعهدات التي قطعتها امام الاتحاد الاوروبي باستضافة 17 الف لاجئ، وهو رقم ما زالت بعيدة جدا من بلوغه.وهتف المتظاهرون خصوصا "ما من كائن بشري غير شرعي" وساروا تحت شمس حارقة في وسط العاصمة الاسبانية، بينما رفع بعضهم لافتات كتبت عليها عبارة "جسور لا جدران" و"ما من اعذار، فلتسقط الحواجز".ولبى المتظاهرون دعوة اطلقتها منظمات غير حكومية بينها منظمة العفو الدولية في تحرك يأتي قبل ايام من اليوم العالمي للاجئين في 20 حزيران.وحتى الآن استقبلت اسبانيا 1300 لاجئ فقط من اصل 17300 لاجئ كانت قد تعهدت استقبالهم، بحسب منظمة العفو الدولية.