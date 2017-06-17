أخبار دولية
17 حزيران 2017
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بريطانيا تعقد دورة برلمانية لعامين

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بريطانيا تعقد دورة برلمانية لعامين
أعلنت الحكومة البريطانية ان البرلمان سيعقد دورة برلمانية نادرة تستمر لعامين من أجل التعامل مع تعقيدات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
  
وتبدأ مفاوضات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروجها من التكتل الاثنين وستكون معقدة بسبب خسارة رئيسة الوزراء تيريزا ماي المفاجأة الغالبية البرلمانية في الانتخابات التي حصلت الأسبوع الماضي.
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وعادة ما تستمر الدورة البرلمانية لعام من الربيع إلى الربيع. لكن الحكومة ستضاعف مدة الدورة البرلمانية للسماح للمشرعين بالتعامل مع الانسحاب من الاتحاد الأوروبي من دون انقطاع.

من جهته، أعلن بيير موسكوفيتشي مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي إن التكتل سيكون "وديا وصارما" مع بريطانيا في مفاوضات الخروج من الاتحاد.
 
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