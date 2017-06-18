هل تعود الامطار الاسبوع المقبل؟

يشهد لبنان طقسا صيفيا رطبا يستمر في الأيام المقبلة، وتبقى الحرارة مستقرة وحول معدلاتها الموسمية لمثل هذه الفترة من السنة لتنخفض قليلاً منتصف الأسبوع، واحتمال تقلبات جوية مع امطار خفيفة او رذاذ متفرق يوم الأربعاء المقبل.
الأحد ١٨ حزيران : صيفي اعتيادي رطب فيما تكون الأجواء مشمسة الى غائمة جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال، استقرار الحرارة التي تتراوح على السواحل بين ٢١ و ٣٠ درجة.
الاثنين ١٩ حزيران: صيفي اعتيادي رطب فيما تكون الأجواء مشمسة الى غائمة جزئيا مع تشكل ضباب محلي على الجبال، استقرار الحرارة التي تتراوح على السواحل بين ٢٢ و ٣٠ درجة.
الثلاثاء ٢٠ حزيران: صيفي اعتيادي رطب فيما تكون الأجواء غائمة جزئيا مع تشكل ضباب محلي على الجبال، انخفاض الحرارة التي تتراوح على السواحل بين ٢٢ و ٢٨ درجة.
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