هدوء حذر في درعا... والمعارضة تتحدث عن خروقات

يسود هدوء حذر في درعا بعد اعلان الجيش السوري عن وقف للعمليات القتالية في درعا لمدة ثمان وأربعين ساعة اعتبارا من ظهر السبت، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان.
فيما أفادت فصائل المعارضة عن حصول خروقات.
الاردن تدعم وقفا شاملا لاطلاق النار في سوريا
وفي المواقف، اكدت الحكومة الاردنية دعمها الجهود المبذولة لوقف اطلاق نار شامل في سوريا.وامل وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني بالتزام كافة الاطراف لتنفيذ الاتفاق، مؤكدا أهمية وقف إطلاق النار للتخفيف على السوريين خصوصا المحتاجين لوصول المساعدات انسانية.
وجدد المومني موقف الاردن الداعي الى ضرورة العمل عبر مسار جنيف لايجاد حل سياسي للأزمة يقبله السوريون ويضمن وحدة سوريا وتماسكها ويحمي سيادتها.