هدوء حذر في درعا... والمعارضة تتحدث عن خروقات

الاردن تشدد على ضرورة العمل عبر مسار جنيف لايجاد حل سياسي للازمة السورية

Lebanon, news ,lbci ,أخبار سوريا,الاردن,الاردن تشدد على ضرورة العمل عبر مسار جنيف لايجاد حل سياسي للازمة السورية

LBCI News Lebanon

يسود هدوء حذر في درعا بعد اعلان الجيش السوري عن وقف للعمليات القتالية في درعا لمدة ثمان وأربعين ساعة اعتبارا من ظهر السبت، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان.



فيما أفادت فصائل المعارضة عن حصول خروقات.