هذا ما قاله نقيب الاطباء للـLBCI عن قضيتي صوفي مشلب وفرح القصاب

نقيب الاطباء يتحدث للـLBCI عن الاخطاء الطبية؟

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LBCI News Lebanon

أكد نقيب الاطباء ريمون الصايغ ان دور النقابة حماية الاطباء ولكن ليس في الاخطاء الطبية، ولفت الى ازدياد عدد الشكاوى على الاخطاء الطبية اليوم، متحدثا عن 50 شكوى حاليا لدى النقابة.



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ولفت الى أن مهمة النقابة تنتهي في حال باتت القضية بيد القضاء. وأوضح الصايغ، في حديث الى برنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI ، أن هناك آلية تتبع لدى ورود اي شكوى عن خطأ طبي ومن ثم هناك القضاء الذي يصدر حكمه في النهاية.ولفت الى أن مهمة النقابة تنتهي في حال باتت القضية بيد القضاء.





وبالنسبة لقضية وفاة فرح القصاب وطبيب التجميل نادر صعب، أكد أن تقرير نقابة الاطباء سيصدر بعد عيد الفطر، لافتا الى ان النقابة طلبت الكشف ميدانيا على مستشفى نادر صعب.

وتطرق الصايغ الى قضية الطفلة صوفي مشلب ، موضحا أن لجنة التحقيقات اعتبرت ان هناك عدم مسؤولية لبعض الاطباء ​فيما هناك مسؤولية لعدد آخر.وبالنسبة لقضية وفاة فرح القصاب وطبيب التجميل نادر صعب، أكد أن تقرير نقابة الاطباء سيصدر بعد عيد الفطر، لافتا الى ان النقابة طلبت الكشف ميدانيا على مستشفى نادر صعب.

تجدر الاشارة الى أن الطفلة صوفي مشلب اصيبت بتلف في دماغها أدى إلى شلل أطرافها وكل حواسها، بعد خضوعها لعملية استئصال ورم في مؤخرتها.أما الضحية الاردنية فرح القصاب فتوفيت بعد اجرائها عملية شفط للدهون في مستشفى طبيب التجميل نادر صعب.