باسيل من منيارة: اتكالنا كبير على رئيس الحكومة

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أكد رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل ان عكار لا تعني فقط للتيار الوطني الحر بل لكل لبنان، "لانها سبب صمود لبنان ووقوف الجيش اللبناني وصموده بفضل اهل عكار الذين لن نستطيع ايفاءهم حقهم"، وقال خلال حفل افطار رمضاني في بلدة منيارة عكار:" قد ضحينا بنواب في كسروان والمتن وجبيل لكي نربح نوابا في عكار، وهذا هو لبنان الذي يريده التيار الوطني الحر، وهذا هو لبنان الحقيقي الذي يطمح اليه كل اللبنانيين الذي يتحقق فيه التمثيل الصحيح وتمثيل حقيقي لكل الناس عندما يشعرون في اي منطقة وبخاصة في عكار ان صوتهم حقيقي".وأكد باسيل أن معركة تحسين التمثيل في قانون الانتخاب لم تنته وستستمر حتى يشعر كل لبناني اينما كان ان لصوته نفس الفعالية عند اي لبناني اخر، لافتا الى ان نتائج الانتخابات التي ستحصل ستكون امثولة لهم جميعا ليروا ان تجاوب اللبنانيين مع هذا القانون بمناطقهم وبطوائفهم وبتوزيعاتهم اينما كانت ستأتي متساوية وسيشكل دافعا جديدا للذهاب الى مزيد من العمل على قانون الانتخاب.وجدد التأكيد أن القانون الحالي كما صدر، فيه اخطاء وانهم سيذهبون وبهدوء بالايام والاسابيع القليلة القادمة لاعداد مشروع قانون تعديلي لهذا القانون في مسائل مهمة وبنيوية وفي امور اخرى اقل اهمية لمعالجة الثغرات التي فيه ليكون كاملا اكثر واصلاحيا اكثر.وابدى باسيل تطلعه لان يكون هناك تغيير جذري في البلد، لافتا الى ان اتكالهم كبير جدا على رئيس الحكومة سعد الحريري لكي يضع يده بيدهم، وليكون رأس حربة معهم في محاربة الفساد.