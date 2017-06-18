الراعي: للانكباب على معالجة الازمة الاقتصادية والاجتماعية

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دعا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي السلطة السياسية للانكباب على معالجة الازمة الاقتصادية والاجتماعية وتداعيات اعداد النازحين واللاجئين التي تهدد الكيان اللبناني ومستقبل اجياله، واعرب في عظة القاها خلال القداس الالهي بمناسبة عيد الأب في بكركي، قربه الانساني من كل أب يعيش مع عائلته مأساة التهجير والنزوح والازلال على بوابات الدول.وطالب الراعي حكام الدول بايقاف الحروب في سوريا والعراق واليمن وفلسطين ومكافحة المنظمات الارهابية والعمليات التفجير ولاسيما في مصر حيث الاعتداءات المبرمجة على المسيحيين وتحديدا على الاقباط، مطالبا اياهم بايجاد حلول للنزاعهات والعمل على توطيد سلام عادل والالتزام باعادة جميع المهجرين والمخطوفين الى اوطانهم.