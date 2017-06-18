العاهل الاردني يبدأ زيارة لفرنسا الاثنين

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يبدأ العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الاثنين زيارة عمل الى باريس لعقد محادثات مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بشأن تطورات الاوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية.وقال الديوان الملكي الاردني في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، ان "الملك عبد الله الثاني يقوم الاثنين، بزيارة عمل إلى فرنسا، يجري خلالها مباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تركز على التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية".واضاف البيان ان مباحثات الزعيمين ستتطرق كذلك الى "تعزيز آفاق التعاون بين البلدين الصديقين".