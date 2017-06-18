20 جريحا على متن طائرة أقلعت من باريس...فماذا حدث؟

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جرح عشرون شخصا على الأقل، بينهم أربعة حالتهم خطرة، اثر تعرض طائرة تابعة لشركة الطيران الصينية " تشاينا ايسترن" قادمة من باريس إلى اضطرابات جوية فوق جنوب غرب الصين، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.وأفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية أن الحادثة وقعت أثناء انخفاض طائرة الرحلة "إم يو744" القادمة من مطار شارل ديغول تدريجيا استعدادا للهبوط في مطار كونمينغ جانغشوي الدولي في اقليم يونان في الصين.وتراوحت اصابات الركاب بين كسور في العظام وجروح في فروة الرأس أو إصابات بسيطة سببها سقوط الحقائب أو الاصطدام بخزانات الأمتعة.