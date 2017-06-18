بالصور- احتراق سيارة في البيره بمن فيها...ونجاتهم بأعجوبة

حادث سير في البيره كاد يودي بحياتهم

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LBCI News Lebanon

احترقت سيارة في منطقة البيره نتيجة حادث سير بعد اصطدامها بشاحنة.



واندلع الحريق داخل السيارة بمن فيها، فقام الدفاع المدني الى جانب اهالي البيره والبلدية بالتدخل لإنقاذهم، ونجوا بأعجوبة بالرغم من وقوع إصابات.