أمن وقضاء
18 حزيران 2017
Back

بالصور- احتراق سيارة في البيره بمن فيها...ونجاتهم بأعجوبة

حادث سير في البيره كاد يودي بحياتهم Lebanon, news ,lbci ,أخبار حادث سير,البيرة,حادث سير في البيره كاد يودي بحياتهم
episodes
بالصور- احتراق سيارة في البيره بمن فيها...ونجاتهم بأعجوبة
احترقت سيارة في منطقة البيره نتيجة حادث سير بعد اصطدامها بشاحنة.

واندلع الحريق داخل السيارة بمن فيها، فقام الدفاع المدني الى جانب اهالي البيره والبلدية بالتدخل لإنقاذهم، ونجوا بأعجوبة بالرغم من وقوع إصابات.
 
الإعلان

 
إقرأ أيضاً