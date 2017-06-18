أمن وقضاء
18 حزيران 2017
18/06/2017 08:30:59
بالصور- احتراق سيارة في البيره بمن فيها...ونجاتهم بأعجوبة
حادث سير في البيره كاد يودي بحياتهم
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LBCI News Lebanon
احترقت سيارة في منطقة البيره نتيجة حادث سير بعد اصطدامها بشاحنة.
واندلع الحريق داخل السيارة بمن فيها، فقام الدفاع المدني الى جانب اهالي البيره والبلدية بالتدخل لإنقاذهم، ونجوا بأعجوبة بالرغم من وقوع إصابات.
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