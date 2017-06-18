مقتل 25 في ضربات جوية سعودية على سوق باليمن

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أعلن مسؤول طبي محلي إن 25 يمنيا على الأقل قتلوا عندما قصفت طائرات تابعة لتحالف تقوده السعودية سوقا في محافظة صعدة في شمال البلاد في أحدث هجوم دموي في الصراع الدائر منذ نحو 27 شهرا.وكشف مدير مكتب الصحة الذي يديره الحوثيون في صعدة إن الطائرات شنت غارتين على سوق مشنق بمديرية شدا بمحافظة صعدة الواقعة قرب الحدود السعودية أمس السبت مما أسفر عن مقتل 25 شخصا وإصابة شخص واحد على الأقل.وأوضح الطبيب عبد الإله العزي في اتصال هاتفي مع رويترز "نتيجة استمرار القصف المدفعي على المنطقة الواقعة على الحدود لم تتمكن فرق الإسعاف من الوصول إلى الضحايا إلا في وقت متأخر خشية تعرضها للقصف كما حدث في مرات سابقة".