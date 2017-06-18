ميريام سكاف تكشف كيف "رح نقضي هالصيفية"...

بماذا وصفت سكاف القانون الانتخابي؟

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LBCI News Lebanon

علقت رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف عبر تويتر على صدور القانون الانتخابي في الجريدة الرسمية، مغردة "رح نقضي هالصيفية ندرس قانون، كان لازم يصدر بالجريدة الرسمية مع ملحق ومحلل سياسي وخريطة طريق، قانون المتاهة".