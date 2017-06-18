أخبار محلية
18 حزيران 2017
18/06/2017 08:51:52
ميريام سكاف تكشف كيف "رح نقضي هالصيفية"...
بماذا وصفت سكاف القانون الانتخابي؟
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LBCI News Lebanon
علقت رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف عبر تويتر على صدور القانون الانتخابي في الجريدة الرسمية، مغردة "رح نقضي هالصيفية ندرس قانون، كان لازم يصدر بالجريدة الرسمية مع ملحق ومحلل سياسي وخريطة طريق، قانون المتاهة".
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