أخبار محلية
18 حزيران 2017
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ميريام سكاف تكشف كيف "رح نقضي هالصيفية"...

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ميريام سكاف تكشف كيف &quot;رح نقضي هالصيفية&quot;...
علقت رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف عبر تويتر على صدور القانون الانتخابي في الجريدة الرسمية، مغردة "رح نقضي هالصيفية ندرس قانون، كان لازم يصدر بالجريدة الرسمية مع ملحق ومحلل سياسي وخريطة طريق، قانون المتاهة". 
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