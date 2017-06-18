الفرنسيون من أصل لبناني يصوتون... فهل كان هناك من اقبال؟

في الدورة الثانية من الإنتخابات التشريعية..دعوة للتصويت

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LBCI News Lebanon

شارك الفرنسيون من أصل لبناني في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية.



وعلى الرغم من وجود مرشح لبناني إلا أن نسبة التصويت كانت منخفضة.