لا تصدقوا تسريبات هواتف "أبل"... إليكم القيود الصارمة التي تفرضها الشركة على موظفيها

مصنع "أبل" ضبط عددا من العمال الذين حاولوا أن يخرجوا هواتف "آيفون"

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LBCI News Lebanon

تثير هواتف "آيفون" فضولا كبيرا لدى عشاقها، فقبل طرحها بشكل رسمي في الأسواق، تنتشر الشائعات بشكل كبير، بشأن ما ستحمله من مزايا ومستجدات.

وبحسب شاب صيني عمل 6 أسابيع في مصنع "أبل"، بمدينة شنغهاي، فإن الشركة الأميركية تتخذ إجراءات بالغة الدقة حتى تضمن عدم تسرب أي شيء يخص هواتفها الجديدة.

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ويوضح ديجيانع زينغ، وهو خريج جامعة من نيويورك، أن عمال المصنع لا يستطيعون التقاط أي صورة للأجهزة التي يقومون بتصنيعها، وفق ما نقل "بيزنس إنسايدر"، إذ انه يتم تجريد عمال المصنع من الهواتف الذكية قبل الدخول، كما يخضعون لتفتيش صارم، إذ لا يتمكن إلا كبار موظفي الإدارة من اصطحاب الهواتف معهم.

وشارك الشاب الصيني في تصنيع هواتف "آيفون 6 إس"، في وقت كان العمل قد بدأ في تلك الفترة، على إنتاج هواتف "آيفون 7"، وأكد زينغ، أن ستارا كبيرا كان يفصل المجموعتين، الأمر الذي جعل مصنعي "آيفون 6 إس"، لا يعلمون شيئا عن إنتاج "آيفون 7".

وبحسب الشاب، مصنع "أبل" ضبط عددا من العمال الذين حاولوا أن يخرجوا هواتف "آيفون"، فتم إرسالهم للشرطة.