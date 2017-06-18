بالصور - ناطحات السحاب الأعلى في العالم... متى وأين بُنيت أولها؟

تعرّفوا إلى ناطحات السحاب الأعلى في العالم...

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LBCI News Lebanon

بُني برج "كرايسلر" في مانهاتن الأميركية، في العام 1930، بارتفاع يبلغ أكثر من 300 متر، وأصبح أول ناطحة سحاب شاهقة في العالم.

وبعد ذلك التاريخ، وخلال فترة 80 عاماً، وجدت معايير جديدة للهندسة المعمارية الخاصة بناطحات السحاب، وأُضيف 49 مبنى جديد إلى قائمة المباني الأعلى عالمياً.

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وتضاعف هذا العدد حالياً بشكل ملحوظ، حيث بُنيت 50 ناطحة سحاب جديدة بين العامين 2010 و 2015، إضافة إلى ناطحة السحاب الجديدة "432 بارك أفينيو" في مدينة نيويورك الأميركية، والتي تُعتبر ناطحة السحاب الرقم مائة.

ويبلغ ارتفاع برج "432 بارك أفينيو"، 425 متراً، ويتضمن 85 طابقاً، ولا يمكن تجاهل رمزيته في وقتنا الحالي، إذ يُعتبر بمثابة منعطف كبير خلال فترة مذهلة من النمو العمراني السريع، وبالتزامن مع الازدهار الاقتصادي في كل من الشرق الأوسط وآسيا.

وصُمم البرج من قبل رافائيل فينولي، فيما كُلفت مجموعة CIM وعقارات ماكلووي بتطويره. ويبلغ ثمن الوحدات السكنية الفاخرة في البرج والتي يبلغ عددها 104، حوالي 7 ملايين دولار للشقة الواحدة، فيما يبلغ ثمن بيع شقق "بنتهاوس" في البرج ذاته 95 مليون دولار.

ومنذ مطلع القرن الحالي، تحول محور بناء ناطحات السحاب إلى الشرق، حيث يُوجد حالياً 22 ناطحة سحاب في دولة الإمارات العربية المتحدة يبلغ ارتفاعها أكثر من 300 متر، ويُوجد 36 ناطحة سحاب في الصين.

تعرّفوا إلى ناطحات السحاب الأعلى في العالم:​

برج "432 بارك أفينيو" في نيويورك الأميركية، ويبلغ ارتفاعه 425 متراً، ويتضمن 85 طابقاً.​

برج خليفة، هو المبنى الأطول في العالم منذ إنتهاء العمل به في العام 2010. ويبلغ ارتفاعه 828 متراً ويتضمن 63 طابقاً، وبلغت كلفة بنائه حوالي مليار و23 مليون دولار.

برج "شانغهاي" في الصين، وانتهى العمل به في العام 2015، ويبلغ ارتفاعه 632 متراً، ويتضمن 128 طابقاً، بكلفة بناء تساوي حوالي مليارين دولار.

برج "ساعة مكة الملكي" في السعودية، ويبلغ ارتفاعه 601 متراً، ويتضمن 120 طابقاً.

برج "وان وورلد ترايد سنتر" في نيويورك الأميركية، ويبلغ ارتفاعه 541 متراً، ويتضمن 94 طابقاً، وتبلغ كلفته حوالي أربعة مليارات دولار.

برج "تايباي 101" في تايوان، ويبلغ ارتفاعه 508 أمتار، ويتضمن 100 طابق.

برج "شانغهاي وورلد فاينانشال سنتر" في الصين، ويبلغ ارتفاعه 429 متراً، ويتضمن 100 طابق.​

برج "إنترناشينال كوميرس سنتر" في هونغ كونغ، ويبلغ ارتفاعه 484 متراً، ويتضمن 108 طوابق.​

برج "بتروناس" الثنائي في كوالامبور في ماليزيا، ويبلغ ارتفاعه 451 متراً، ويتضمن 88 طابقاً.

برج "زيفنغ" في الصين، ويبلغ ارتفاعه 450 متراً، ويتضمن 66 طابقاً.​