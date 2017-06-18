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18 حزيران 2017
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المبعوث الأميركي للتحالف المناهض لداعش: القوات العراقية تتوغل في المدينة القديمة بالموصل

المبعوث الأميركي للتحالف المناهض لداعش: القوات العراقية تتوغل في المدينة القديمة بالموصل Lebanon, news ,lbci ,أخبار لداعش,المناهض,للتحالف,الأميركي,المبعوث,
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المبعوث الأميركي للتحالف المناهض لداعش: القوات العراقية تتوغل في المدينة القديمة بالموصل
 
 
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