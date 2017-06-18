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18 حزيران 2017
18/06/2017 10:35:06
المبعوث الأميركي للتحالف المناهض لداعش: القوات العراقية تتوغل في المدينة القديمة بالموصل
المبعوث الأميركي للتحالف المناهض لداعش: القوات العراقية تتوغل في المدينة القديمة بالموصل
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LBCI News Lebanon
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