خريس: ما حصل امام مجلس النواب من بعض "الموتورين" يعتبر دلعاً

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اعتبر عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب علي خريس، في تصريح، ان "ما حصل امام مجلس النواب من بعض الموتورين والإعتداء على شرطة مجلس النواب يعتبر دلعا ديمقراطيا وليس تعبيرا عن الديمقراطية التي يدعونها"، مشددا على ان "من يدعي الحرية والديمقراطية لا يعرقل مسيرة الحياة اليومية ويمنع وصول الناس الى اعمالها ويرميها بالبندورة والبيض والحجارة"، وواصفا هذا العمل بـ"المسيء كل الإساءة الى الديمقراطية التي يفهمها هؤلاء".وأكد خريس "لم نكن يوما الا مع حرية التعبير وحرية الرأي، لكن دون ان تمس هذه الحرية حرية الآخرين، وان إتهام شرطة مجلس النواب بهذا الشكل غير صحيح، وما قام به هؤلاء عمل غير مبرر وغير مقبول من خلال محاولتهم الدخول الى مركز عسكري تابع للجيش".ودعا الى إنتظار التحقيق قبل سوق الإتهامات البعيدة عن الحقيقة.