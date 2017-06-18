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18 حزيران 2017
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نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الفرنسية بلغت بعد ظهر اليوم 35,3 بالمئة في تراجع كبير مقارنة بالدورة الاولى

نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الفرنسية بلغت بعد ظهر اليوم 35,3 بالمئة في تراجع كبير مقارنة بالدورة الاولى Lebanon, news ,lbci ,أخبار التشريعية,الانتخابات,المشاركة,نسبة,
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نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الفرنسية بلغت بعد ظهر اليوم 35,3 بالمئة في تراجع كبير مقارنة بالدورة الاولى
 
 
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