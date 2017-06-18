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18 حزيران 2017
18/06/2017 11:07:12
نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الفرنسية بلغت بعد ظهر اليوم 35,3 بالمئة في تراجع كبير مقارنة بالدورة الاولى
نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الفرنسية بلغت بعد ظهر اليوم 35,3 بالمئة في تراجع كبير مقارنة بالدورة الاولى
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LBCI News Lebanon
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