بيونسيه تضع توأمها... وتخفي سراً عن الناس!

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وضعت المغنية الأميركية الشهيرة بيونسه توأمها في لوس أنجلوس بداية الأسبوع الماضي وذلك بحسب وسائل الإعلام الأميركية.يُشار إلى أنّ بيونسه وزوجها لم يُعلنا حتى الآن جنس التوأم، ولكن موقع E News رجح أن تكون قد أنجبت صبياً وفتاةً والسبب أنه رُصد إدخال بالونات باللونين الأزرق والزهري إلى المستشفى مع حرفي J وB.يُذكر أنّ لبيونسيه البالغة من العمر 35 عاماً طفلة اسمها بلو ايفي من زوجها جاي زي. وكانت النجمة قد أعلنت حملها على انستغرام في شباط الماضي حيث نال الخبر أكثر من 8 ملايين إعجاب في غضون 24 ساعة.