أخبار دولية
18 حزيران 2017
18/06/2017 14:00:00
غضب الفرات على درع الفرات!
المعارك ضارية بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات درع الفرات المدعومة من تركيا
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LBCI News Lebanon
بالأساس فإن قوات سوريا الديمقراطية ذات الغالبية والكردية والمدعومة من واشنطن تخوض معركة لطرد داعش من الرقة تحت عنوان غضب الفرات. حالياً يبدو أن غضب الفرات يتمدد الى درع الفرات...
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