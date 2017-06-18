أخبار دولية
18 حزيران 2017
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لبنان شارك بإحياء يوم اللجوء العالمي على طريقته

هذا العام اقيم الاحتفال بيوم اللاجئين تحت شعار شاركنا رمضان Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,رمضان,هذا العام اقيم الاحتفال بيوم اللاجئين تحت شعار شاركنا رمضان
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من الدبكة العراقية الى الرقصة السودانية الى الاغنية السورية، تنوع يوم اللجوء العالمي في القرية الرمضانية التي نظمتها مؤسسة المخزومي للسنة السادسة على التوالي.
 
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