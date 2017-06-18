أخبار دولية
18 حزيران 2017
18/06/2017 14:11:00
لبنان شارك بإحياء يوم اللجوء العالمي على طريقته
هذا العام اقيم الاحتفال بيوم اللاجئين تحت شعار شاركنا رمضان
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LBCI News Lebanon
من الدبكة العراقية الى الرقصة السودانية الى الاغنية السورية، تنوع يوم اللجوء العالمي في القرية الرمضانية التي نظمتها مؤسسة المخزومي للسنة السادسة على التوالي.
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